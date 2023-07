Moeder van acht laat pasgeboren baby achter in struikgewas en vlucht

Het meisje werd naakt achtergelaten in een zak. Ze ligt met haar gezichtje omlaag in de vuiligheid en heeft verwondingen. Over haar hele lichaampje kruipen wormen en ze heeft een grote rode plek op haar gezichtje. De geschokte inwoners brengen het meisje naar het politiebureau, waarna ze wordt verzorgd in het ziekenhuis. Haar toestand is nu stabiel.

De lokale autoriteiten kunnen de ouders opsporen en laten weten dat het niet de eerste keer is dat de vrouw van een kind probeert af te raken. Ze heeft al zeven andere kinderen en probeerde het vorige te verkopen, zegt Emily Teguihaon van de politie van Molino. “We vroegen de vader of ze relatieproblemen hebben, maar hij ontkende.”

Ruzie

De man beweert dat zijn vrouw de zwangerschap voor hem had verborgen en dat hij razend was toen hij op 16 juli thuiskwam van zijn werk en ontdekte dat zijn vrouw thuis bevallen was. “Overal was bloed. Ik was zo kwaad dat ik haar een mep heb verkocht. Ik had geen andere keuze dan het te aanvaarden. Ik ben van streek dat dit nu gebeurd is.”