Moeder schenkt winst van 3.200 dollar met ‘GameStop’-chaos aan zoontje (10)

Jaydyn wilde niets liever dan een Xbox in huis, maar zijn moeder Nina Carr dacht daar anders over. Ze zag een manier om Jaydyns liefde voor videogames te gebruiken om hem te leren beleggen. Als cadeau voor Jaydyn investeerde ze in december 2019 in tien aandelen van GameStop. Toen was dat ongeveer 60 dollar waard. Vervolgens overhandigde de moeder een certificaat aan haar zoon om hem uit te leggen dat hij nu de eigenaar was van een klein onderdeel van zijn favoriete winkel GameStop.

De moeder van Jaydyn zette de waarschuwingen op haar telefoon en computer aan om de voortgang van de GameStop-aandelen op te volgen. De afgelopen maanden merkte ze op dat de waarde gestaag toenam, maar afgelopen woensdag schrok ze behoorlijk toen ze de waarde van de aandelen plots fel zag stijgen. Dat was het gevolg van buitensporige shortselling door professionele beleggers en van tienduizenden kleine beleggers die daar op korte termijn iets aan proberen te verdienen.

Ongebruikelijke situatie

“Plots hoorde ik ‘ding, ding, ding’”, zegt moeder Carr, refererend aan de waarschuwingen van de beurs-app die ze op haar telefoon kreeg. “Ik nam mijn telefoon en ik keek ernaar. Er stond 351 dollar op voor één aandeel. Ik was in shock. Ik had de aandelen gekocht voor 6 dollar per stuk en dacht dat het onmogelijk kon kloppen.” Ze vertelde haar zoon hoe ongebruikelijk deze situatie was. “Ik vroeg hem of hij de aandelen wilde houden of verkopen”, luidt het. Jaydyn wilde zijn aandelen verkopen en verdiende maar liefst 3.200 dollar.

In een interview met de Amerikaanse krant The San Antonio-Express vertelt ze dat ze haar zoon meer wil leren over financiële verantwoordelijkheid. Die beslissing kwam er nadat Jaydyns vader stierf in 2014 tijdens een missie in het leger. Uitleggen hoe de aandelenmarkt werkt is een onderdeel van een financiële levensles, vertelt ze. “Ik moet ervoor zorgen dat hij klaar is voor de toekomst. Er kan mij altijd iets overkomen. Ik wil erover waken dat hij van aanpakken weet, ook als ik er niet ben”, vertelt ze.

De tienjarige jongen heeft de smaak intussen te pakken. Moeder en zoon beslisten om 2.200 dollar op het spaarboekje van Jaydyn te zetten. Het overige bedrag willen ze opnieuw investeren in aandelen. Tot slot wil de moeder van Jaydyn benadrukken dat het erg belangrijk is om verstandig met geld om te springen en geen “domme dingen” te doen.

