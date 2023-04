Moeder organiseert dronken seksfeestjes voor zoon en andere jongeren van 14 en 15: “Ze is een gevaarlijk roofdier”

Een hoogst bedrieglijke crimineel, een ziek persoon en een gevaarlijk roofdier: die verwijten kreeg Shannon O’Connor naar het hoofd geslingerd in een rechtszaal in het Californische San Jose. De vrouw moet zich verantwoorden voor het organiseren van dronken seksfeestjes waarbij tienermeisjes misbruikt werden.

De zaak ging aan het rollen in december 2020, toen een ouder het bestuur van de Los Gatos High School verwittigde. “Ze koopt alcohol voor tieners”, luidde het, “en mijn dochter kreeg een overdosis eetbare cannabis binnen.” In februari 2021 liet een moeder weten dat ze bij de politie een klacht had ingediend waarin ze O’Connor beschuldigde van een “strafbaar contact” met haar kind en “minstens vijf andere 14-jarige meisjes” plus minstens nog een leerling van een andere school. De ouder zei dat O’Connor “de meisjes groomde, vrienden met hen werd en hen beïnvloedde, en dat om hen ter beschikking te stellen van haar zoon en zijn vrienden, voornamelijk footballspelers van de Los Gatos High School.”

Volgens de huidige aanklachten gaf de vrouw de jongeren niet alleen drank, maar moedigde ze de “jonge tieners” ook aan om deel te nemen aan seksuele handelingen. De meisjes vertelden de onderzoekers dat O’Connor toekeek hoe ze aangerand werden door de jongens. Ze waren zo van de wereld dat ze “moesten braken, niet op hun benen konden staan en het bewustzijn verloren”, klonk het eerder bij de openbaar aanklager. “Tijdens een feestje zou O’Connor een jongen een condoom hebben gegeven en hem in een kamer hebben geduwd waar een beneveld meisje op het bed lag. Het meisje was bang, ging lopen en sloot zichzelf op in een badkamer.”

Volledig scherm Openbaar aanklager Rebekah Wise looft in de video de moed van de slachtoffers en hun ouders om te getuigen. © screenshot

Emotionele verklaringen

In de rechtbank legden afgelopen vrijdag vijftien slachtoffers emotionele verbale of geschreven verklaringen af, terwijl O’Connor luisterde met haar rug naar de slachtoffers. Ze eisen de maximumstraf van 20 jaar gevangenis voor O’Connor, die zelf aan de rechter vroeg wat haar straf zou zijn als ze schuldig pleitte.

De slachtoffers zeiden de rechter dat hun levens nooit nog hetzelfde zullen zijn. “Het is een deel van mij, iets waar ik niet van kan weglopen”, klonk het onder meer. “Ik wil zo verschrikkelijk hard mijn leven terug.” Veel meisjes en hun ouders zeggen dat ze last hebben van angstaanvallen, depressies en post-traumatische stress door aanhoudende emotionele en fysieke symptomen.

Enkele slachtoffers stellen zelfs dat O’Connor verhuisde naar de staat Idaho om hen te volgen toen ze wegtrokken uit de streek. Terwijl ze haar “een hoogst bedrieglijke crimineel, een ziek persoon en een gevaarlijk roofdier” noemden, staarde de vrouw gewoon voor zich uit.

Volledig scherm Dit is de woning waar de feestjes van ‘party mom’ plaatsvonden. © screenshot

Drugshandel in gevangenis

O’Connor heeft haar leven trouwens niet gebeterd, want volgens de openbare aanklager blijft ze zelfs strafbare feiten plegen in de verschillende gevangenissen waar ze verbleef sinds haar arrestatie. Ze zou haar zoon en andere tieners onder druk hebben gezet om niet mee te werken met het onderzoek en ze droeg haar man op om haar financiële gegevens te verstoppen. Samen met een vriendin die ze leerden kennen in de gevangenis liet ze drugs in de gevangenis smokkelen om te verkopen aan andere gedetineerden.

Ze moet nu zich verantwoorden voor in totaal 39 klachten, waaronder het in gevaar brengen van kinderen en seksuele agressie. De vrouw, die werkte als administratief assistent bij Aruba Networks, wordt ook beschuldigd van het verduisteren van meer dan 120.000 dollar (108.630 euro) van de bedrijfskredietkaart.

Op 5 mei praten haar advocaten met de openbare aanklager en de rechter over een mogelijke straf voor het geval O’Connor schuldig zou pleiten voor alle aanklachten. De zittingen worden dan hernomen op 16 mei.

Volledig scherm Shannon O'Connor luisterde naar de verklaringen van de slachtoffers met haar rug naar hen gekeerd. © screenshot

