Moeder opgepakt van jongen die dood werd aangetroffen in valies

In Frankrijk is de moeder opgepakt van de 10-jarige jongen die donderdag dood werd aangetroffen in een koffer in Ferrières-en-Brie, in het departement Seine-et-Marne. Dat heeft het parket van Meaux laten weten. De 33-jarige vrouw zit in hechtenis.