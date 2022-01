Moeder opgepakt in Spanje die haar kinderen ontvoerde om vaccinatie te verhinderen

Ouders zien wekelijkse zelftest bij kinderen niet zitten: “Beseffen die wel wat ze zeggen?”

Eén keer per week een wisser in de neus: dat advies geven de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid in dit land aan ouders van schoolgaande kinderen. Maandag gaan de scholen weer open en dan is het goed als elk kind één keer per week getest zou worden. De “sterke” aanbeveling van de ministers roept niet alleen financiële bezwaren op, ouders willen het hun kinderen ook niet aandoen om elke week die vervelende procedure te ondergaan. “Die tests doen gewoon pijn”.

