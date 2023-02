Moeder liet jonge kinderen bijna twee maanden alleen thuis in Texas, vader regelde eten via bezorgapp

De 31-jarige moeder, Raven Yates, was op 28 september vorig jaar vertrokken. Volgens politiechef Stephen Carlisle hadden de kinderen een beetje eten tot hun beschikking, maar was dat al snel op.

Argwaan

Vervolgens legde de dochter contact met haar vader, de ex van Yates, een muziekproducer die in Californië verblijft. Via de app Doordash (een soort Takeaway.com) regelde hij zo nu en dan eten voor de twee kinderen. Hun moeder zou aan het werk zijn, vertelde de dochter dan aan de telefoon. Nadat de man argwaan kreeg, trok hij op 14 november met politieagenten naar het huis. Daar ontdekten ze dat de kinderen alleen waren, zonder eten.

Het meisje had uit angst niet de waarheid verteld. Zij en haar broertje hebben verschillende vaders en volgens onderzoekers zou de moeder haar 12-jarige dochter gezegd hebben dat haar biologische vader haar zou meenemen en haar 3-jarige broertje alleen zou achterlaten, als ze aan iemand iets zou vertellen.

Urinegeur

“Hoe dan ook, de dochter heeft het geweldig gedaan”, zegt politiechef Stephen Carlisle tegen de ‘Houston Chronicle’. “Want beide kinderen waren in hele goede gezondheid” ondanks de levensgevaarlijke situatie waarin ze waren beland. Het meisje heeft al die tijd naar haar beste vermogen gezorgd voor haar kleine broertje.

Carlisle zegt dat er geen eten meer was in het huis in de stad Roman Forest: “De ijskast was leeg, alle kasten waren leeg. Er was nog een potje droge bonen en potjes met kruiden. Dat was het.” De slaapkamer van het jongste kind stonk verschrikkelijk naar urine. Zijn bedje bleek helemaal ondergeplast.

Geen school miste de kinderen, omdat ze nooit ergens waren ingeschreven sinds het gezin ongeveer een jaar geleden naar Texas was verhuisd.

Spoorloos

De politie maakt het verhaal nu pas bekend omdat ze nog steeds op zoek is naar moeder Raven Yates. De politie heeft in december een arrestatiebevel uitgevaardigd voor haar, maar ze is nog altijd niet gevonden.

De vrouw wordt tweemaal verdacht van het alleen laten en in gevaar brengen van haar kinderen zonder de intentie om terug te keren. Mogelijk is ze naar de staat Alabama vertrokken, luidt het bij de politie. Daar is Yates oorspronkelijk van afkomstig.

Volgens ‘ABC News’ zou de Amerikaanse overigens intussen zeer actief foto’s van zichzelf posten op sociale media, alsof er niets aan de hand is. De kinderen zijn veilig en wel. Ze worden opgevangen door familieleden.

