Moeder krijgt factuur van 2.171 euro nadat zoontje (4) stiekem online SpongeBob-lolly’s koopt

Rijke landen vaccineren aan topsnel­heid, de armste landen moeten nog beginnen: zo ongelijk verloopt vaccinatie­cam­pag­ne wereldwijd

7 mei Op vraag van India en Zuid-Afrika pleiten de Verenigde Staten sinds deze week voor het opheffen van de patenten op coronavaccins. Ook de Europese Unie en Rusland lieten al verstaan over het voorstel te willen spreken. Het opheffen van de patenten moet als hefboom dienen om de wereldwijde productie te vergroten en de wereldbevolking sneller in te enten. Op dit moment bestaat er immers een groot onevenwicht in de verdeling van de coronavaccins over de wereld. Vooral in Afrika is de vaccinatiegraad nog erg laag.