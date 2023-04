Moeder en stiefvader binden kindjes van 5 en 9 vast en tatoeëren hen: koppel opgepakt

Braziliaan­se politie verhoort Bolsonaro over rellen op 8 januari

De Braziliaanse politie is deze ochtend begonnen met het verhoor van ex-president Jair Bolsonaro. De politie voelt hem aan de tand over zijn rol bij de plundering op 8 januari van overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia. Dat is vernomen in politiekringen.