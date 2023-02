Moeder British Airways koopt Spaanse maatschappij Air Europa

Man opgepakt van in stukken gesneden vrouw die werd ontdekt Parijs

De echtgenoot van een vrouw die vorige week in stukken gesneden werd teruggevonden in stadspark Buttes-Chaumont in Parijs is donderdagochtend in voorhechtenis geplaatst. Dat heeft een bron dicht bij het onderzoek bevestigd na een bericht van de krant Le Parisien.