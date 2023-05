Moeder beschuldigd van moord en poging tot moord: dapperheid van tiener redt leven van zusje (8)

Hoe zit het nu écht in Bachmoet? Dit doet vermoeden dat Oekraïne er toch nog niet volledig uitgeteld is

Rusland heeft na een maandenlange strijd de inname van Bachmoet in het oosten van Oekraïne opgeëist. Oekraïne zelf ontkent dat de stad gevallen is. Maar hoe zit het nu echt? De Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ maakte een analyse van de toestand op het slagveld en die lijkt erop te wijzen dat Oekraïne er toch nog niet helemaal buiten spel staat.