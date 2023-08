Moeder (35) sterft aan watervergiftiging nadat ze in 20 minuten bijna 2 liter had gedronken

Steeds meer mysterie rond familie van vermiste Émile (2): “Vier jaar geleden werd woning van grootou­ders in brand gestoken”

Terwijl er nog altijd geen spoor van de Franse Émile (2) is gevonden, lijkt het mysterie rond de familie van de peuter – die beschreven wordt als “heel gelovig en discreet” – steeds groter te worden. Zo schrijft de krant ‘Le Parisien’ dat de woning van Émiles grootouders enkele jaren geleden getroffen werd door een zware brand. Hoewel de specifieke oorzaak nooit is achterhaald, ging het naar verluidt om brandstichting. Een mogelijke piste is dat het huis in brand werd gestoken door iemand die de extreemrechtse sympathieën van Émiles familie niet deelde.