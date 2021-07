Moeder (33) loert in kledingcontainer, komt klem te zitten en overlijdt

Schip dat Suezkanaal blokkeerde kan weg na ruim drie maanden vervolgen

5:38 Na een week vastgelegen te hebben in het Suezkanaal en ruim drie maanden aan de ketting in Egypte krijgt rederij Evergreen woensdag het grote containerschip Ever Given weer in handen. Dat gebeurt nadat een akkoord over het betalen van een schadevergoeding aan kanaalautoriteit SCA werd afgerond. De vrijgave gaat volgens SCA gepaard met een ceremonie.