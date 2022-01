Moderna en Pfizer werken aan vaccin gericht op omikronvariant

Eerdere besmetting met delta beschermt niet tegen omikron: wat is nog het nut van een herstelcer­ti­fi­caat?

Wie een coronabesmetting achter de rug heeft, krijgt een herstelcertificaat. Daarmee kan je zes maanden lang probleemloos op restaurant of café, ook als je niet gevaccineerd bent of geen negatieve test kan voorleggen. Want de overheid gaat ervan uit dat je na een COVID-infectie 180 dagen beschermd bent tegen een nieuwe infectie. Maar dat laatste klopt niet meer sinds omikron opgedoken is. Moeten we het herstelcertificaat dan maar afschaffen? Drie experten leggen uit wat er precies aan de hand is.

