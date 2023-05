Model krijgt bakken kritiek om weinig verhullende trouwjurk: “Als ik je man was, ik zou me schamen!”

Het 33-jarige Australische model Ellie Gonsalves stapte in maart in het huwelijksbootje. De vrouw droeg maar liefst drie jurken tijdens haar tweedaagse trouwfeest. Als derde kleed koos Ellie voor een weinig verhullende witte minijurk en hoopte zo haar man te verrassen. Hoewel haar echtgenoot duidelijk fan was, waren gebruikers op sociale media dat iets minder. “Dat is niet stijlvol!”, laat een gebruiker weten. “Ik zou me schamen als ik jouw man was”, laat iemand anders achter in de comments. Ellie Gonsalves laat het niet aan haar hart komen en slaat terug. “Het gaat om een trouwjurk van iemand die je niet kent. Als je het niet mooi vindt, volg me dan niet!”