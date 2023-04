Model beschuldigt voormalige medewerker van Harvey Weinstein van verkrachting in rechtszaak

De rechtszaak werd gisteren in de rechtbank van de Amerikaanse staat New York aangespannen door Sara Ziff, die zegt dat de vermeende aanranding door Fabrizio Lombardo, het voormalige hoofd van Miramax in Italië, plaatsvond in 2001 toen ze 19 jaar oud was.

Ziff zegt dat ze destijds een beginnende actrice was en een privé filmvoorstelling in New York had bijgewoond met Lombardo, die toen veertiger was. Ze beweert dat de aanranding daarna plaatsvond in een hotel waar haar was verteld dat ze een ontmoeting met Weinstein zou hebben om haar carrière te bespreken.

“Gevaar voor vrouwen op zijn werk”

Miramax was destijds eigendom van Walt Disney Co, die de filmstudio in 2010 verkocht aan een investeringsgroep. De rechtszaak noemt Weinstein, Miramax en daarom ook Disney als gedaagden en stelt dat zij wisten dat Lombardo een “gevaar was voor vrouwen die hij op zijn werk tegenkwam”, maar niets deden om te voorkomen dat hij haar tot slachtoffer maakte.

Disney, Miramax en een advocaat van Weinstein reageerden vandaag niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Lombardo was niet direct bereikbaar voor commentaar, zo stelt persagentschap Reuters.

KIJK. Slachtoffers Harvey Weinstein reageerden opgelucht na veroordeling.

Weinstein en Lombardo waren “erg close”

Beschuldigingen dat Weinstein modellen en actrices seksueel misbruikte, hielpen de #MeToo-beweging aanwakkeren die in 2017 begon. Hij is veroordeeld voor seksuele misdrijven in New York en Californië en kreeg een gecombineerde gevangenisstraf van 39 jaar. Volgens de rechtszaak van Ziff waren Lombardo en Weinstein “erg close” en was Weinstein getuige bij Lombardo’s huwelijk in 2003.

Ziff beschuldigt Lombardo van seksuele geweldpleging en gendergerelateerd geweld, en beschuldigt Weinstein en de bedrijven van nalatig toezicht. Ze eist een niet nader gespecificeerde schadevergoeding voor gederfde inkomsten, psychisch leed en emotioneel leed.