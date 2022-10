Mobilisatie blijkt nefast voor Russisch onderwijs: “In sommige scholen is er niemand meer om les te geven”

De gedeeltelijke mobilisatie blijkt een vernietigend effect te hebben op het onderwijs in Rusland. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Verstka’. Duizenden leerkrachten zijn naar het front vertrokken, ondergedoken of naar het buitenland gevlucht, waardoor er in sommige scholen niemand meer over is om les te geven.

Zo is er een school in Sint-Petersburg, waar 80 procent van de leerkrachten vertrokken is of nog gaat vertrekken. Zijzelf of hun partners zijn opgeroepen om te gaan vechten in Oekraïne of gevlucht om daaraan te ontsnappen. Als gevolg daarvan zal de school mogelijk moeten sluiten.

In sommige scholen hebben leraren hun oproep overhandigd gekregen terwijl ze voor de klas stonden. Niemand wordt daarbij ontzien, ook niet de beste lesgevers. Miras Ishdavletov uit Oefa in de Oeral kreeg op 27 september de titel van ‘Geëerd Leraar van de Republiek Basjkirostan’. Een dag later werd hij gemobiliseerd.

Vluchten

Sommige leerkrachten nemen het zekere voor het onzekere en vluchten nog voor ze opgeroepen kunnen worden. Pogingen van leerlingen en ouders om de autoriteiten te contacteren en een uitzondering te vragen zodat hun school bijvoorbeeld niet moet sluiten, vielen voorlopig op een koude steen.

Yuri Varlamov staat aan het hoofd van lerarenvakbond Uchitel en spreekt van een “kritieke situatie” op sommige scholen. Hij zegt dat daar gewoon niemand meer is om les te geven. Verscheidene vakken zouden al van het curriculum verdwenen zijn. Door de systematische overbelasting van de resterende leerkrachten, staan er ook niet veel nieuwe leerkrachten te springen om in het beroep te stappen.

Yuri Varlamov, Hoofd lerarenvakbond Uchitel

Ook Uchitel wendde zich al tot de overheid, maar ook zonder resultaat. “Op tientallen scholen zijn er nu geen mannelijke leerkrachten of directeurs meer. Duizenden schoolkinderen blijven wezenloos achter.”

De situatie in het onderwijs is daarmee nog erger geworden dan ze al was vóór de invasie van Oekraïne. Vorig jaar sprak de Russische Presidentiële Academie voor Nationale Economie en Overheidsadministratie (RANEPA) over een tekort van 250.000 leraren in de Russische scholen.

