Misviering in Sint-Pietersbasiliek in beperkte kring, geen "Urbi et Orbi" op het balkon

Normaal wordt de mis op kerstavond bijgewoond door honderden mensen, geestelijken maar ook gewone gelovigen. Maar dit jaar is dat anders, wegens de coronapandemie. Er gelden bijzondere veiligheidsmaatregelen in de Sint-Pietersbasiliek en ook het aantal toeschouwers is beperkt.



Op kerstdag neemt de paus gewoonlijk plaats op het balkon van de basiliek om zijn kerstboodschap uit te spreken, afsluitend met het "Urbi et Orbi", de traditionele zegening door de paus. Dit jaar gebeurt dat binnen in het Apostolisch Paleis en wordt de boodschap via het internet verspreid. Hetzelfde gebeurt de volgende dagen (26 en 27 december en op 1, 3 en 6 januari) met het Angelus-gebed.