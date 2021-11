Mislukte coronacontrole leidt tot paniek in Duitse discotheek: enkele feestvierders vallen flauw

Frans gerecht onderzoekt vermeende verkrach­ting van soldate in presidenti­eel paleis

Het Franse gerecht onderzoekt een vermeende verkrachting die vorige zomer plaatsvond in het presidentieel paleis in de Franse hoofdstad Parijs, dat meldt het persbureau AFP en de krant Libération. Het slachtoffer is een vrouwelijke soldaat die de wacht hield tijdens een afscheidsfeest voor een generaal en twee legerofficieren. Ze kent de verdachte, het gaat om een collega-militair.

12 november