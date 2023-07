Mishandelde Russische onderzoeksjournaliste toont haar wonden na drieste aanval in Tsjetsjenië: “Het voelt als brandwonden”

De Russische onderzoeksjournaliste Elena Milasjina (45), die dinsdag zwaar werd mishandeld in de Russische republiek Tsjetsjenië, toont op foto’s gemaakt in het ziekenhuis in Moskou haar zware verwondingen. Vooral de foto van de blauwe plekken op haar rug tonen hoe hard de vrouw werd aangepakt.

Beelden tonen hoe Milasjina na de aanval nog amper op haar benen kan staan in het ziekenhuis

Gemaskerde en gewapende mannen hielden de auto van de Russische onderzoeksjournaliste dinsdag tegen op weg naar de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Milasjina en haar medepassagier, de advocaat Alexander Nemov, werden beiden uit de wagen gesleurd en geslagen door gemaskerde mannen. Ook vernielden hun aanvallers alle documenten en apparatuur die ze bij zich hadden. Milasjina werd zwaar mishandeld, haar haar werd afgeschoren en ze werd overgoten met een groenachtig ontsmettingsmiddel. De journaliste verloor verschillende keren het bewustzijn tijdens de brutale aanval.

Op weg naar rechtbank

Milasjina en de advocaat waren die dag van plan om in Tsjetsjenië de veroordeling bij te wonen van Zarema Musaeva, een vrouw van een voormalige rechter en de moeder van twee verbannen Tsjetsjeense activisten. De vrouw wordt beschuldigd van fraude en het aanvallen van een politieagent, maar mensenrechtenorganisaties verwerpen de beschuldigingen als politiek gemotiveerd. Haar detentie wordt gezien als vergelding voor het politieke activisme van haar familie tegen de heerser van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov.

Volledig scherm De Russische onderzoeksjournaliste Elena Milasjina na de aanval in een ziekenhuis in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Later werd ze naar een hospitaal in Moskou overgebracht. © AFP

Doodsbedreigingen

Milasjina, een prominente onderzoeksjournaliste, heeft uitgebreid over de zaak bericht in de krant waar ze voor werkt; ‘Novaya Gazeta’. Ze doet al jaren onderzoek in Tsjetsjenië en heeft verschillende misstanden in de Russische republiek blootgelegd. Zo bracht ze aan het licht hoe homo’s in Tsjetsjenië gemarteld en vermoord werden. In 2020 ontving ze rechtstreekse doodsbedreigingen van leider Ramzan Kadyrov zelf, nadat ze kritisch had geschreven over de wrede behandeling van de Tsjetsjeense bevolking tijdens de covidpandemie.

Ramzan Kadyrov, ook wel “de bloedhond van Poetin”, regeert de overwegend islamitische Russische republiek in de noordelijke Kaukasus met ijzeren vuist. Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk kritiek geuit op mensenrechtenschendingen in de regio, waaronder marteling en vervolging.

Volledig scherm Milashina (R) en advocaat Alexander Nemov (L) in het ziekenhuis in Grozny. © ANP / EPA

Na eerste verzorging in een ziekenhuis in Grozny werd Milasjina overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Recente foto’s van de journaliste daar tonen dat de groene schijn op haar gezicht nog wel een tijdje een herinnering zal blijven aan de drieste aanval. Maar vooral haar zware verwondingen springen in het oog. De journaliste liep onder meer een hersenletsel op, gekneusde handen en blauwe plekken over haar hele lichaam. Vooral de kneuzingen op haar rug zijn enorm. Milasjina getuigt dat dit komt omdat ze met plastieken pijpen werd geslagen. Ze vermoedt dat haar aanvallers haar al hadden staan opwachten aan de luchthaven.

Pijnlijkste

“Het was een klassieke kidnapping", zo doet ze haar verhaal aan mensenrechtenorganisatie Crew Against Torture. “Ze sleurden onze taxichauffeur uit de auto, klommen in het voertuig, duwden onze hoofden naar beneden, bonden onze handen vast en dwongen ons met een wapen tegen het hoofd op de knieën naast de wagen.” Advocaat Alexander Nemov gaf kort een reactie aan de Russische Orde van Advocaten: “Langs de kant van de weg begonnen ze ons te schoppen in het gezicht en overal op ons lichaam. Ze staken met een mes in mijn been.”

Volledig scherm Elena Milashina in het ziekenhuis in Moskou. © AP

En toen werden de twee een greppel ingeduwd, waar ze met plastieken pijpen werden aangepakt. De journaliste wijst erop dat die knuppels van polypropyleen geregeld in Tsjetsjenië ook tegen gedetineerden worden gebruikt. De pijpen waren het pijnlijkste van allemaal, zegt ze. “Het voelt als brandwonden.”

Volledig scherm © AP

De aanvallers schreeuwden dat de twee hun telefoons moesten openen. Milasjina reageerde scherp, ook al werd ze totaal murw geklopt: “Mijn paswoord is te moeilijk om in te geven terwijl ik in elkaar word geslagen”, riep ze. Maar de gemaskerde mannen begrepen haar niet.

Ontsmettingsmiddel

“Tegen dat ze het wel doorhadden, was ik al geschoren en overgoten met een groene substantie. Ik zag niets meer.” Het groene goedje, een soort ontsmettingsmiddel, werd eerder ook al ingezet bij aanvallen op kritische stemmen in Rusland. Ook de bekende oppositieleider Aleksej Navalny kreeg het spul al in zijn gezicht gespoten.

Volledig scherm Beeld uit 2017. Yulia, de vrouw van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny verzorgt haar man nadat onbekende aanvallers groen ontsmettingsmiddel in zijn gezicht spoten in Moskou. © AP

“Je was gewaarschuwd”

Volgens de directeur van Crew Against Torture heeft Milasjina hem gezegd dat de aanvallers specifiek spraken over haar werk. “Je was gewaarschuwd. Verlaat deze plek en schrijf niets”, zouden ze hebben gezegd.

Ondanks dat de advocaat in zijn been werd gestoken, daagde hij achteraf nog op voor de hoorzitting in Grozny. Zijn cliënte Zarema Musaeva werd uiteindelijk veroordeeld tot 5,5 jaar strafkolonie.

Onderzoek

Volledig scherm Elena Milasjina op een archiefbeeld. © AFP Het Kremlin noemt de aanval op Milasjina en de advocaat in een reactie een “ernstige aanval”. Er is een onderzoek opgestart, aldus de Russische autoriteiten.



Nadat mensenrechtenactivisten en de Russische politieke wereld de aanval veroordeelden, zei de Tsjetsjeense leider Kadyrov de “bevoegde diensten” te hebben gevraagd “alles in het werk te stellen om de aanvallers te identificeren”. De Tsjetsjeense minister van Informatie, Achmed Doedajev, beschuldigde zonder bewijzen dat “westerse geheime diensten” achter de aanval te zitten. Ook verweet hij de journaliste ervan “gedurende jaren” de Tsjetsjeense troepen te hebben “beledigd”.

‘The Guardian’ stipt aan dat gelijkaardige aanvallen in het verleden in Tsjetsjenië onbestraft zijn gebleven.