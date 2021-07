Misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in centrum Amsterdam en zwaargewond afgevoerd, verdachte opgepakt

Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is vanavond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Dat bevestigen meerdere bronnen tegen onze collega’s van het Algemeen Dagblad. De Vries is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens het Algemeen Dagblad bevestigen meerdere bronnen dat de politie een verdachte opgepakt.

De schietpartij vond omstreeks half acht plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries vanavond aanwezig was.

Een politiehelikopter cirkelt momenteel boven de omgeving. De forensische opsporing is ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Of het slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Er zouden meerdere schoten zijn gelost. Op een filmpje dat net na de schietpartij is opgenomen is te zien dat De Vries zwaargewond op de grond ligt. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112. Volgens onbevestigde berichten is De Vries door zijn hoofd geschoten.

Ooggetuigen

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag De Vries op de grond liggen. Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat en hoorde ineens harde knallen. ,,Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was”, zegt ze tegen het Parool. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. “De straat stond helemaal vol met mensen.”

Grote zoekactie

De politie kan niet bevestigen dat het daadwerkelijk om De Vries gaat. “Het is gebruikelijk dat we eerst familie benaderen voordat we met een identiteit naar buiten treden.”

De directe omgeving rondom de studio van RTL Boulevard is afgesloten. De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte, aldus de woordvoerder.

Rond 19.40 uur werd via Burgernet een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man, met een klein, tenger postuur.

Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.

