Misbruikt Zelensky de oorlog om politieke tegenstrevers uit te schakelen? Wij zochten het uit

Gevangenen­ruil in de maak? Politicus Viktor Med­vedtsjoek mogelijk uitgewis­seld tegen Azo­v-strij­ders uit Marioepol

Een Russisch parlementslid dat gespecialiseerd is in buitenlands beleid, zegt dat er gesproken wordt over een mogelijke ruil van gevangengenomen Oekraïense strijders in Marioepol tegen de pro-Russische Oekraïense zakenman en politicus Viktor Medvedtsjoek.

21 mei