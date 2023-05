Minstens zeven doden nadat automobilist inrijdt op voetgangers aan bushalte in Texas

Een automobilist is ingereden op een groep mensen die aan een een bushalte zaten te wachten in Brownsville (Texas). Daardoor zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt of de crash opzettelijk was. Amerikaanse media verspreiden intussen de eerste beelden. Opgelet wel, want ze zijn bijzonder hard.