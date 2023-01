Minstens zeven doden na granaat die per ongeluk afgaat in slaapzaal vol Russische soldaten

Belgische toerist breekt zijn rug bij ongeval aan waterval in Thailand

Een Belgische toerist heeft in Thailand zijn rug gebroken bij een motorongeval op weg naar waterval. Het ongeval gebeurde op een steil en golvend pad door de jungle in de buurt van Pai. Dat is een bij backpackers populair hippie-dorpje in het noordwesten van het land.

16 januari