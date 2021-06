Minstens zeven doden bij twee explosies in Kaboel, taliban veroveren nog twee districten

Pakistaan­se geleerde gearres­teerd nadat hij Nobelprijs­win­na­res Malala Yousafzai met dood bedreigt

11 juni Een extreemreligieuze Pakistaanse geleerde is gearresteerd nadat hij de Nobelprijswinnares Malala Yousafzai met de dood had bedreigd. De man, Sardar Ali, zou het niet eens zijn met enkele uitspraken die Yousafzai over het huwelijk had gedaan. “Malala droomt ervan om de premier van Pakistan te worden, maar ze promoot onzedelijkheid”, zei Ali tegen enkele studenten tijdens een hoorcollege in de stad Lakki Marwat. Daaraan voegde hij toe dat hij Yousafzai zou opblazen tijdens een zelfmoordaanval als ze naar het land zou terugkeren.