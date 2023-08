Minstens zestien doden bij botsing vrachtwagen en bus met migranten in Mexico

Landbouwer (25) komt in pikdorser terecht in Duitsland: topchirurg moet ter plaatse beide benen afzetten

In het noorden van Duitsland is een gruwelijk ongeval gebeurd. Enkele landbouwers waren er op een veld aan het oogsten, toen hun pikdorser vastliep. Twee mannen klommen op het dak van de machine om het probleem op te lossen, maar één van hen gleed uit en kwam in de trechter van de graantank terecht. Het volgende moment werd hij tot aan zijn middel naar binnen getrokken.