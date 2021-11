Minstens zes doden na instorting flatgebouw in aanbouw in Nigeria, ook zes mensen levend van onder puin gehaald

Britse koningin spreekt wereldlei­ders toe op klimaattop: “Het is tijd voor actie”

De Britse koningin Elizabeth II hoopt dat de internationale klimaatconferentie (COP26) in het Schotse Glasgow een belangrijk moment zal blijken te zijn in de geschiedenis. Dat heeft ze verklaard in een boodschap die maandag is vrijgegeven en die enkele dagen geleden is opgenomen in Windsor Castle. “De komende dagen heeft de wereld de kans om een veiligere en stabielere toekomst te creëren voor onze mensen en de planeet waarvan wij afhankelijk zijn”, aldus de queen. “Het is tijd voor actie.”

1 november