Minstens vijftig doden na overstromingen in Indonesië en Oost-Timor

Twintig gewonden bij enorme brand Indonesi­sche olieraffi­na­de­rij

29 maart Op olieraffinaderij Balongan in West-Java in Indonesië is een enorme brand uitgebroken. Twintig mensen zijn gewond geraakt en zeker 950 omwonenden zijn geëvacueerd vanwege de brand. De brand ontstond maandag iets na middernacht. Op video's op sociale media zijn enorme vlammen te zien en is een grote explosie te horen.