Minstens vijf doden nadat schutter het vuur opent nabij Tel Aviv, Palestijnse president veroordeelt aanslag

UPDATEBij een aanslag nabij de Israëlische stad Tel Aviv zijn dinsdag minstens vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldden de Israëlische hulpdiensten. Het is de derde aanslag in een week tijd in het land. De politie heeft de schutter neergeschoten. Die zou volgens de lokale media een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever zijn. De Palestijnse president veroordeelt de aanslag.

Het voorval vond plaats in Bnei Brak, een ultraorthodoxe buurt nabij Tel Aviv. Een man zou, volgens mediaberichten, vanop een motor hebben gevuurd op toevallige passanten. Oorspronkelijk was sprake van twee dodelijke slachtoffers, maar dat cijfer werd al snel naar boven bijgesteld.

Vorige week kwamen vier mensen om het leven bij een aanval met een mes en een auto in Beersheba in het zuiden van Israël. De dader, een sympathisant van terreurgroep Islamitische Staat (IS), werd doodgeschoten.

Zondag werden twee Israëlische agenten in de noordelijke stad Hadera doodgeschoten. De twee aanvallers, Israëlische staatsburgers van Arabische afkomst, werden door agenten gedood. Ook hiervoor zei IS verantwoordelijk te zijn.

Vorig jaar vonden er rellen plaats tussen Israëlische troepen en Palestijnse manifestanten in Jeruzalem tijdens de ramadan, die geleid hadden tot een bloederige oorlog van elf dagen tussen Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook, en het Israëlische leger.

Palestijnse reactie

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft dinsdag de aanslag veroordeeld. “De moord op Palestijnse en Israëlische burgers maakt de situatie alleen maar erger, terwijl we allemaal proberen stabiliteit te creëren, zeker in de aanloop naar de heilige week van de ramadan en van christelijke en joodse feesten”, aldus de president in een mededeling. Het gebeurt niet vaak dat Abbas een aanval in Israël veroordeelt.

