Minstens vijf doden na aanval met pijl en boog in Noorwegen, agent in de rug geschoten: “We onderzoeken of het om terreur gaat”

Er zijn minstens vijf doden gevallen bij een aanval met pijl en boog in de Noorse stad Kongsberg. Dat meldt de openbare omroep NRK op basis van betrouwbare bronnen. Een agent in burger werd ook in de rug geschoten, stellen lokale media. De dader sloeg op verschillende plekken toe. Ruim een half uur nadat hij zijn moordende raid gestart was, kon hij aangehouden worden. De politie zal nu onderzoeken of er sprake is van terrorisme, laat een woordvoerster op een persconferentie weten.