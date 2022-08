Minstens vijf doden bij overstromingen in Sierra Leone

Volgens de staatsveiligheidsdiensten heeft meer dan tien uur van hevige regenval voor een ravage gezorgd in Freetown. Talrijke huizen zijn ingestort, vele straten staan blank en bomen zijn ontworteld. Vele mensen zitten als gevolg van de overstromingen vast in hun huis.

De omvang van de schade was vandaag nog niet duidelijk. Ook vanmiddag bleef het er hard regenen en de nationale weerdiensten waarschuwen voor verdere neerslag met stijgende waterstanden in de komende dagen.

In Sierra Leone loopt het regenseizoen van mei tot november. Vijf jaar geleden, in augustus 2017, verloren in dit kleine land van ongeveer negen miljoen inwoners meer dan duizend mensen het leven bij een verwoestende aardverschuiving en overstromingen.