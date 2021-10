Minstens vier gewonden bij schietpartij in Texaanse school - dader op de vlucht

Europees Hof stelt opnieuw onafhanke­lijk­heid Poolse gerecht in vraag

16:18 Het Europees Hof van Justitie heeft woensdag opnieuw de onafhankelijkheid van het Poolse gerecht in vraag gesteld. Ditmaal boog het Hof zich over de zaak van een rechter die zich kritisch had uitgelaten over de gerechtelijke hervormingen en zonder zijn instemming werd overgeplaatst naar een andere kamer in een regionale rechtbank in Krakow.