Minstens vier doden na krachtige aardbeving en kleine tsunami Fukushima

Cameraman Fox News en Oekraïense journalis­te omgekomen tijdens beschie­ting, verslagge­ver verliest deel van been

Een cameraman en fotojournalist van de Amerikaanse nieuwszender FOX News is omgekomen in het Oekraïense dorp Horenka, net buiten Kiev. Pierre Zakrzewski was een ervaren oorlogsexpert die de afgelopen jaren veelvuldig op pad was. De Ier coverde het nieuws in onder meer Irak, Afghanistan en Syrië. Ook een Oekraïense journaliste, Oleksandra Kuvshynova, kwam bij de aanval om het leven.

15 maart