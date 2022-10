Minstens twee doden na aanvaring tussen snelboot en watertaxi bij Waddeneiland Terschelling, kans dat vermist kind (12) en vermiste man nog leven is klein

UPDATEEen snelboot en een watertaxi zijn vrijdagochtend tussen Terschelling en Vlieland, twee van de Waddeneilanden in Nederland, op elkaar gebotst. Zeker twee mensen die in de watertaxi zaten hebben de aanvaring niet overleefd. Ze werden na redding uit het water nog gereanimeerd, maar zijn bezweken. Er zijn ook nog twee mensen vermist. Het gaat om een volwassen man en een kind van 12 jaar. De kans dat zij nog levend worden gevonden, is heel klein.

De aanvaring gebeurde rond 07.00 uur tussen watertaxi ‘Stormloper’ en de snelboot ‘Tiger’ van rederij Doeksen, meldt ‘Omrop Fryslân’. Er zaten 27 personen aan boord van de snelle veerboot, 21 passagiers en zes bemanningsleden. Volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zaten er nog eens acht mensen aan boord van de kleine watertaxi, die bijna volledig is gezonken.

Gereanimeerd

Verschillende mensen moesten uit het water gehaald worden, het gaat stuk voor stuk om mensen die op de watertaxi zaten. Vier mensen werden direct met een helikopter uit de zee gered, een andere persoon werd later door de KNRM uit het water gehaald. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd. Daarna was nog sprake van drie vermisten, van wie er één rond 08.30 uur werd gevonden. Die persoon moest eveneens worden gereanimeerd. De twee mensen die reanimatie kregen, hebben het uiteindelijk niet overleefd.

Volledig scherm Hulpdiensten in de haven van Harlingen. © ANP

Twee vermisten

Twee anderen zijn nog vermist. Het gaat om een 12-jarig kind en een volwassen man, meldde een woordvoerder van het Kustwachtcentrum eerder. Aanvankelijk kwamen onder meer drie reddingsboten ter plaatse voor de zoektocht, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Maar een grootse zoekactie heeft niet geleid tot resultaat en intussen is het zoeken volledig gestopt.

De zoekactie naar de vermisten werd vanmiddag gestaakt, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. De twee mensen zijn nog niet gevonden. Volgens de woordvoerder wordt later opnieuw gekeken wat er gaat gebeuren. Wanneer dat zal zijn, kan de zegsman niet aangeven. “Dat is afhankelijk van veel zaken, zoals de stroming en de wind.” Waarom de zoekactie is gestaakt, kon de woordvoerder niet precies aangeven. “Omdat op dit moment niks gevonden wordt”, is het enige wat hij daarover kan vertellen.

Volledig scherm Hulpdiensten op zoek naar vermiste mensen na de aanvaring. © ANP

Hoop opgegeven

Volgens de KNRM is de zoekactie onder meer gestaakt vanwege de watertemperatuur. “De reddingswerkers lagen al vier uur in het water en raken op een gegeven moment onderkoeld”, zei hij aan ‘De Volkskrant’.

De kans is helaas ook heel klein dat de twee vermisten nog in leven zijn, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Het kustwachtcentrum baseert deze aanname onder meer op de lage temperatuur van het zeewater en het afgezochte gebied. Daar is veel stroming, waardoor iemand die te water raakt snel kan afdrijven.

Volledig scherm Hulpdiensten in de haven van Terschelling. © ANP

Vermoed wordt dat de twee vermisten door de stroming verder richting de zee zijn gedreven. “Dat geven zoekmodellen aan. En als je daarnaar kijkt, dan zouden ze ergens boven Terschelling aan moeten komen.” Mogelijk spoelen de lichamen van de slachtoffers de komende dagen aan. Waar dat zal gebeuren, is nog de vraag. “Als ze niet vast liggen onder water, spoelen ze meestal na een paar dagen aan, of worden ze gezien door voorbijvarende schepen”, aldus de kustwacht.

Volledig scherm Hulpdiensten in de haven van Harlingen. © ANP

Het ongeluk zou een paar honderd meter uit de kust van de haven van Terschelling zijn gebeurd, in het Schuitengat, een geul in de Waddenzee. De watertaxi is "zo goed als gezonken", aldus een ooggetuige bij de NOS. De snelboot maakte water, maar is kunnen doorvaren en kon veilig het nabije Harlingen op het vasteland bereiken.

De Tiger, die net als een catamaran twee rompen heeft, heeft schade opgelopen bij de botsing en wordt uit de vaart genomen, laat rederij Doeksen weten. “Er loopt water in een van de rompen”, aldus een woordvoerder. “Maar het schip is zo ontworpen, met meerdere compartimenten, dat dit verder geen gevaar heeft opgeleverd.” De woordvoerder bevestigt dat er op de snelboot geen personen gewond zijn geraakt. “Iedereen heeft na aankomst het schip rustig verlaten.” De rederij laat ook nog weten dat de dienstregeling van de veerdienst Terschelling-Harlingen zoveel mogelijk volgens het boekje zal verlopen, ondanks de aanvaring. Op foto’s is te zien dat de veerboten met de Nederlandse vlag halfstok varen na het drama.

Volledig scherm De snelboot Tiger van rederij Doeksen in de haven van Harlingen. © ANP

Volledig scherm Passagiers lopen van de snelboot Tiger af in de haven van Harlingen. © ANP

Onderzoek

De landelijke eenheid van de politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de aanvaring. De schippers zijn aangehouden voor verhoor, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. Dat is de standaardprocedure voor dergelijke ongevallen.

Over de oorzaak ervan is nog niets bekend. “Daar zal de politie onderzoek naar doen”, klinkt het. De Kustwacht laat nog weten dat het weer en het zicht “wel redelijk goed” was ter plaatse op het moment van het ongeluk.

Volledig scherm Hulpdiensten in de haven van Harlingen. © ANP

Volledig scherm Een veerboot met de Nederlandse vlag half stok vertrekt uit de haven van Harlingen. © ANP

