Minstens twee doden bij zware vuurwerkexplosie in huis in Californië

Explosie in Turkse vuurwerkfa­briek doet grond daveren tot 50 kilometer verder: vier doden, tientallen gewonden

3 juli De explosies in een vuurwerkfabriek in het Turkse Hendek hebben zeker aan vier mensen het leven gekost. Er zijn ook 97 gewonden. Dat meldt de Turkse minister van Gezondheid, Fahrettin Koca. In de fabriek zitten mogelijk nog verschillende mensen vast. Koca zei niet om hoeveel mensen het gaat. Door de explosie zouden mensen tot 50 kilometer verderop uit hun huizen gevlucht zijn omdat ze dachten dat er een aardbeving was.