Minstens twee doden bij wapenvuur van blauwhelmen aan grenspost in oosten van Congo

Parlements­ver­kie­zin­gen Senegal zijn test voor presiden­tiële coalitie

De Senegalezen kiezen vandaag/zondag een nieuw parlement voor de komende vijf jaar. De verkiezingen vormen een goede barometer voor de presidentsverkiezingen van 2024. President Macky Sall, die in 2012 voor zeven jaar werd verkozen en in 2019 nog eens voor vijf jaar, laat nog niet in zijn kaarten kijken voor 2024, maar een nederlaag van zijn coalitie bij de parlementsverkiezingen zou een zware domper betekenen voor zijn ambities.

6:44