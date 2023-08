Minstens twee doden bij Russische bombardementen in noordwesten van Syrië

LIVE OEKRAÏNE. Burgemees­ter: “Gebouw in zakenwijk Moskou geraakt door drone, vliegver­keer tijdelijk stilgelegd”

In een zakenwijk op zo'n vijf kilometer van het Kremlin in Moskou is in de nacht van dinsdag op woensdag een gebouw geraakt door een drone. Een tweede drone werd boven de Russische hoofdstad neergehaald. Dat meldt de burgemeester van de stad. De luchthavens van Moskou hebben tijdelijk het luchtverkeer stilgelegd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.