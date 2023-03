Minstens twaalf doden bij aardbeving in Ecuador

De aardbeving deed zich rond 12 uur lokale tijd voor in Balao, een stad in het zuiden van Ecuador, op 140 kilometer van de grootstad Guayaquil. Het Amerikaanse seismologische instituut USGS heeft het over een magnitude van 6,8, de Peruaanse autoriteiten registreerden een beving van 7,0.

"Tot nu toe zijn er twaalf doden gemeld: elf in de provincie El Oro en een in de provincie Azuay", zei het bureau van de Ecuadoraanse president op Twitter. In de regio's zijn huizen verwoest.

Eerder had het Ecuadoraanse rampenagentschap gezegd dat één persoon om het leven is gekomen in Cuenca, de hoofdstad van Azuay. Drie anderen kwamen om in dezelfde regio toen een gebouw instortte, luidde het.

In Peru is er op dit moment geen weet van dodelijke slachtoffers. Volgens Hernando Tavera van het nationaal seismologisch centrum is de schade er al bij al beperkt gebleven.