Minstens twaalf doden bij aanslagen van taliban in Afghanistan

15 april In Afghanistan kraaien de terroristen victorie nu het Westen zijn soldaten terugtrekt. Bijna twintig jaar van oorlog heeft het kwaad niet uitgeroeid. Heel wat specialisten — onder wie ook adviseurs van Joe Biden — vrezen dat de president van de VS het terrorisme in de hand werkt met een plan dat onder Donald Trump nog onbezonnen heette. “Zonder aanwezigheid op de grond wordt het weer veel moeilijker om de dreiging in de gaten te houden”, klinkt het bij terreurspecialisten.