Minstens tien doden bij Russische raketaanval op flatgebouw Odesa

De Croo positief over NAVO-top in Madrid: “Er staat nu een sterkere, nieuwe NAVO”

Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) was de NAVO-top in Madrid een succes. “Na deze twee dagen staat er een nieuwe NAVO die sterker is en die duidelijker is in zijn verdediging en afschrikking”, zei hij op een persconferentie met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), na afloop van de top.

30 juni