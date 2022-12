Minstens negentien kampeerders dood na aardverschuiving in Maleisië

Man (58) die 20 jaar geleden tienermeis­je verkracht­te en doodde geëxecu­teerd in Amerikaan­se staat Mississip­pi

Thomas Edwin Loden Jr., een 58-jarige man die meer dan twintig jaar geleden een tienermeisje verkrachtte en vermoordde, is geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee is Loden de tweede veroordeelde in die staat bij wie de afgelopen tien jaar de doodstraf is uitgevoerd. De ex-marinier zat al sinds 2001 in de cel voor de moord op de 16-jarige serveerster Leesa Gray.

15 december