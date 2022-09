Minstens negen doden bij Iraanse aanvallen op oppositiegroepen in Irak

Jobat Vanaf je 39ste verdien je doorgaans meer dan het gemiddeld: dit zijn de best én slechtst betaalde beroepen in ons land

Een voltijdse werknemer verdiende in 2020 gemiddeld 3.832 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de jongste resultaten van het Belgische statistiekbureau Statbel. Welke jobs brengen het meeste geld in het laatje? Wat zijn de slechtst betaalde beroepen in ons land? En welke factoren hebben nog een impact op je loon? Jobat.be spit het verder uit.

