Minstens elf doden bij aanrijding tussen trein en toeristenbus in Bangladesh

Zogenaamde 'dermato­loog' verdacht van verkrach­ting en aanranding in Franse stad Besançon

Een man van in de veertig die zich voordeed als dermatoloog in de praktijk van zijn broer in de Franse stad Basançon, in het oosten, wordt ervan verdacht vijf patiënten te hebben verkracht en zeven anderen te hebben aangerand. Dat laat het parket vrijdag weten.

12:19