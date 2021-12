Minstens één dode na doortocht tyfoon op Filipijnen

Garagehou­der pleit onschuldig voor moord op vrouw in Londens park: “Maar ik ben wel verantwoor­de­lijk voor haar dood”

Een 36-jarige garagehouder uit Eastbourne heeft zijn verantwoordelijkheid erkend voor het overlijden van een Londense vrouw. Hij pleit echter onschuldig voor moord. Sabina Nessa werd in september dood teruggevonden in een park in de Britse hoofdstad.

16 december