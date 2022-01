Minstens één dode bij storm in Griekenland

Brandweer Philadelp­hia: “Dodelijke brand in overvolle flat begon bij kerstboom”

De fatale brand in een flatgebouw in het centrum van Philadelphia afgelopen woensdag is veroorzaakt door een kerstboom die in brand vloog. Dat heeft de lokale brandweer zojuist bekendgemaakt. Bij de brand kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie acht kinderen.

11 januari