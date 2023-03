Minstens drie kinderen omgekomen tijdens schietpartij op Amerikaanse basisschool, schutter gedood door politie

Update Dronebeel­den tonen verwoes­ting na tornado die 25 doden eist in Mississip­pi: gevaar nog niet geweken

In de Amerikaanse staat Mississippi heeft een tornado aan minstens 25 mensen het leven gekost. Dat meldt het lokale Bureau voor Rampenbestrijding zaterdagavond. De tornado heeft een spoor van vernieling achtergelaten, zoals te zien is in onderstaande video. Ook zondag wordt voor meer tornado's en noodweer gewaarschuwd in een leefgebied van circa 20 miljoen mensen.