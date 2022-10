Minstens drie doden bij ontploffing in benzinestation in Ierland: “Dit is je ergste nachtmerrie”

Dit zei Alain Remue in februari over vermiste Nederland­se studente: “Tanja Groen paste perfect in rijtje van slachtof­fers van Dutroux”

In februari sprak ‘Het Laatste Nieuws’ met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen over Tanja Groen. Toen werd er 1 miljoen euro uitgeloofd voor dé gouden tip die leidt naar de vondst van de studente die 28 jaar geleden verdween in Maastricht. “Wij hebben in de inboedel van Marc Dutroux lopen zoeken of er ook wat van Tanja bij lag”, zei papa Adrie Groen. Nu schrijft de Nederlandse regionale krant ‘De Limburger’ dat politie en justitie de mogelijke betrokkenheid van Marc Dutroux onderzoeken. In dit artikel lees je wat Remue in februari vertelde over de zaak-Tanja Groen.

6 oktober