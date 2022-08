Minstens drie doden bij ontploffing in Amerikaanse staat Indiana

Nieuw henipavi­rus ontdekt in China: "Af te wachten hoe ernstig Langya is”

Er is een nieuwe zoönose ontdekt in China. Dat is een infectie die van een dierlijk reservoir kan overspringen naar de mens, zoals Covid-19. Ze kreeg de naam Langya en er zouden intussen 35 gevallen bekend zijn. Volgens viroloog Marc Van Ranst worden er regelmatig nieuwe virussen ontdekt en is het af te wachten hoe ernstig dit is.

10 augustus