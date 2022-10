Minstens drie doden bij ontploffing bij tankuiostation in Ierland: “Dit is je ergste nachtmerrie”

Rellen in Ecuadoraan­se gevangenis­sen: minstens 29 doden in enkele dagen tijd

Bij opstanden in een gevangenis in Guayaquil, in het zuidwesten van Ecuador, zijn minstens dertien doden en 23 gewonden gevallen. Dat blijkt uit een recent rapport van de gevangenisadministratie. Twee dagen geleden was er ook al een bloedbad in een andere Ecuadoraanse gevangenis. Daar vielen zestien doden.

6 oktober