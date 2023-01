Minstens drie doden bij brand in psychiatrisch centrum in Duitsland

Minstens drie mensen zijn om het leven gekomen bij een brand in een verpleeghuis voor psychiatrische patiënten met zorgbehoeften in het Duitse Reutlingen, in de deelstaat Baden-Württemberg. Dat melden Duitse media op gezag van de politie. Volgens de hoofdarts van de spoedeisende hulp zijn de slachtoffers overleden aan rookvergiftiging. Minstens tien anderen zijn gewond, twee mensen onder hen zijn zwaargewond.