Minstens dertig mannen sterven tijdens traditioneel initiatieritueel in Zuid-Afrika

Buitenland Aardbeving met magnitude van 4,4 in Noord-Ita­lië

De Noord-Italiaanse regio Lombardije, met als belangrijkste stad Milaan, is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. Er zijn geen meldingen van schade of gewonden, maar meerdere mensen liepen in Milaan wel de straat op toen de aarde begon te beven.

18 december